Губернатор Калужской области Шапша заявил о взрыве беспилотника на высоте 50 метров

Чиновник рассказал о подробностях инцидента.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил в своем Telegram-канале о взрыве беспилотника на высоте 50 метров. Этот инцидент заметили жители российского региона, проживающие вблизи окраин города Калуга. В ночь на 6 февраля они услышали громкий хлопок под окнами. Специалисты установили, что около пяти часов утра на территории лесного массива был ликвидирован беспилотный летательный аппарат. На земле никто из граждан не пострадал. Также не повреждена инфраструктура. На месте происшествия работают экстренные ведомства и силовые структуры.

Опубликовано видео, на котором солдат ВС РФ голыми руками сбил украинский дрон.

Фото: Telegram / Mash