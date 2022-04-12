Губернатор Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей под Белгородом

Глава региона уточнил, что о причинах инцидента станет известно позже.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повреждении железнодорожных путей на территории Шебекинского района. Стоит уточнить, что данный российский регион граничит с территорией соседнего государства - с Херсонской областью. В настоящее время местная администрация устанавливает причины инцидента. Власти заметили, что в результате произошедшего никто не пострадал. Чиновник подчеркнул своим подписчикам, что на месте поврежденного участка работает оперативная группа, а о причинах инцидента с путями он сообщил позже.

В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. Вячеслав Гладков, глава региона

Напомним, что ранее в Белгородской области ввели повышенный "желтый" уровень террористической опасности. Глава региона призвал граждан воздержаться от посещения мест массового скопления людей, а также обращать внимание на незнакомцев и автомобили, находящиеся на территориях, прилегающих к жилым зданиям. Вячеслав Гладков напомнил о важности носить при себе документы, удостоверяющие личность.

Ранее в Белгороде на нефтебазе произошел пожар.

Фото и видео: Telegram / Настоящий Гладков

