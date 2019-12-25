Губернатор Брянской области сообщил о повреждении ЛЭП при обстреле Некислицы

Александр Богомаз рассказал о том, что рабочие уже занимаются восстановлением сети.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении местной линии электропередач при обстреле села Некислица, расположенного в Севском районе. Чиновник отметил, что огонь велся Вооруженными силами Украины. Кроме материального ущерба, никаких проблем ситуация региону не нанесла. никто из граждан не пострадал.

В 5:00 с территории Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села. Повреждена линия электропередачи. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. Александр Богомаз, глава Брянской области

Чиновник объяснил населению области, что бригада электриков выехала на место происшествия. На текущий момент ведутся работы по восстановлению доступа потребителей к услугам ЛЭП. Напомним, что впервые село Некислицы подверглось обстрелу со стороны ВСУ 6 июля. В тот раз военным также удалось повредить линию электропередач. Село Некислица граничит с Сумской и Черниговской областями Украины.

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Фото: Telegram / AV БогомаZ