Черногория выдала РФ экс-сотрудника столичного банка, обвиняемого в хищении 35 млрд рублей

Сергей Ипатов незаконно забирал средства, которые физлица приносили в банк.

Черногория выдала России бывшего сотрудника столичного банка, обвиняемого в хищении 35 миллиардов рублей. Таким образом международные коллеги удовлетворили ходатайство Москвы. Они передали сотрудникам Интерпола и ФСИН гражданина РФ, чтобы доставить его на родину. Об этом рассказали представители правоохранительных органов и Генеральной прокуратуры. Известно, что Сергей Ипатов подозревается в незаконном получении денежных средств. При этом преступление было организовано группой лиц.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Сергей Ипатов. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

В полиции уточнили, что Ипатов умышленно занижал размеры привлеченных в течение дня вкладов физических лиц. Далее разница между фактически внесенными средствами и отраженными в базе отправлялась ОПГ. Сейчас мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. Россиянин скрывался за пределами страны, но по основанию запроса Главка МВД РФ был объявлен с 2018 года в международный розыск. В феврале 2022 году его поймали в аэропорту Черногории.

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Фото и видео: Telegram / Генпрокуратуры России