Губернатор Амурской области объяснил, почему не может снизить себе зарплату

Он привёл в пример экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Губернатор Амурской области Василий Орлов объяснил, почему не может снизить себе зарплату. Заявление он сделал в прямом эфире на своей странице в Instagram.

По его словам, он не может понизить себе заработную плату, так как от неё зависит доход его подчинённых. Он привёл в пример экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который понизил себе зарплату с миллиона рублей до 400 тысяч.

И люди это оценили, считают, что он молодец. Я тоже считаю, что он молодец. Василий Орлов, губернатор Амурской области

Он добавил, что у его заработная плата — 200 тысяч рублей, и её он опустить не может. Не по причине нехватки денег, а из-за линейки подчинённых. Орлов объяснил, что если он урежет себе заработную плату, то она также уменьшится и у его сотрудников. А на невысокую зарплату, по его словам, тяжело набрать профессионалов в своём деле.

Ранее в Хабаровске арестовали водителя "Фургаломобиля".