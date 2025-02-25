Грузовик с яйцами разбился в Амурской области

В СМИ говорят о том, что водитель фуры был пьян.

На территории Амурской области перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший яйца. Соответствующая информация распространилась по социальным сетях от Telegram-канала "Amur Mash". В СМИ уточнили, что на автомобильной трассе "Хабаровск – Чита" примерно в ста километрах от населенного пункта Зеи, перевернулась фура с продуктами. Согласно предварительной информации, 52-летний водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии, поэтому не справился с управлением транспортным средством. В полиции уточнили, что что никто не пострадал. Уцелела даже большая часть товара. Известно, что яйца забирают с собой проезжающие мимо автомобилисты.

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Фото и видео: Telegram / Регнум