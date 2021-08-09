Грузовик с песком опрокинулся на легковушку в Удмуртии

Водитель последней скончался на месте от полученных травм.

В Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового и легкового автомобилей, вследствие которого погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД МВД по республике.

ДТП произошло утром 9 августа на автодороге Ижевск – Воткинск. По предварительным данным, водитель легковушки Lada Granta не справился с управлением, выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Renault, вследствие чего прицеп последнего опрокинулся на легковой автомобиль.

В результате ДТП водитель "Лады" скончался от полученных травм. В ГИБДД отметили, что в июне текущего года у него истек срок действия водительского удостоверения.

По факту аварии в настоящее время проводится расследование.

Ранее в ДТП в Новой Москве погибли четыре человека.

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