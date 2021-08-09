В ДТП в Новой Москве погибли четыре человека

Легковушка выехала на встречку и врезалась в "Камаз".

В Новой Москве на Калужском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием "Камаза" и легкового автомобиля. Об этом информирует управление ГИБДД по российской столице.

Инцидент произошел вечеров 8 августа. В ведомстве отметили, что водитель легковушки выехал на повороте на встречную полосу движения, вследствие чего совершил столкновение с грузовым автомобилем.

В результате ЧП погибли четыре человека, которые находились в салоне легковушки. Все они скончались до приезда кареты скорой помощи.

Ранее спорткар врезался в легковушку в центре Москвы.

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