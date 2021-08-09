Спорткар врезался в легковушку в центре Москвы

На Тверской улице Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара Mercedes AMG GT и Mercedes E-200. Об этом информирует управление ГИБДД российской столицы.
Инцидент произошел утром 9 августа. Согласно предварительным данным, водитель спорткара нарушил дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшейся второй иномаркой и вылетел на тротуар, врезавшись в бетонное ограждение.
Оба водителя были отправлены в лечебные учреждения с травмами головы. Водитель AMG GT получил ушиб мозга и в настоящее время находится без сознания.
Ранее появилось видео как внедорожник на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге снес остановку. Авария произошла в ночь на 8 августа.
Видео: Telegram/LifeShot, Youtube/Арнольд Анистархов
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