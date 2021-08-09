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Спорткар врезался в легковушку в центре Москвы

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Оба водителя были госпитализированы.

На Тверской улице Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием спорткара Mercedes AMG GT и Mercedes E-200. Об этом информирует управление ГИБДД российской столицы.

Инцидент произошел утром 9 августа. Согласно предварительным данным, водитель спорткара нарушил дистанцию, совершил столкновение с попутно двигавшейся второй иномаркой и вылетел на тротуар, врезавшись в бетонное ограждение.

Оба водителя были отправлены в лечебные учреждения с травмами головы. Водитель AMG GT получил ушиб мозга и в настоящее время находится без сознания. 

Ранее появилось видео как внедорожник на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге снес остановку. Авария произошла в ночь на 8 августа.

Видео: Telegram/LifeShot, Youtube/Арнольд Анистархов

Теги: mercedes e-200, mercedes-amg gt, дтп, москва, тверская улица
Категории: Новости России, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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Панин Александр
Сегодня 9:54

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