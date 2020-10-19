В Петербурге исчез водитель грузовика вместе с 19 тоннами замороженной рыбы

Общая сумма ущерба оценивается в 3 млн 241 тысячу рублей.

В Петербурге разыскивают водителя грузовика, который бесследно исчез с ценным грузом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 56-летний водитель увез с собой 19 тонн замороженной рыбы. Стоимость груза оценивается в 3 млн 241 тысячу рублей. Мужчина должен был доставить рыбу в Краснодарский край еще 8 октября. Теперь он не выходит на связь.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

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Фото: pexels.com