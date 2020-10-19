  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге исчез водитель грузовика вместе с 19 тоннами замороженной рыбы
Сегодня, 11:29
128
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге исчез водитель грузовика вместе с 19 тоннами замороженной рыбы

0 0

Общая сумма ущерба оценивается в 3 млн 241 тысячу рублей.

В Петербурге разыскивают водителя грузовика, который бесследно исчез с ценным грузом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что 56-летний водитель увез с собой 19 тонн замороженной рыбы. Стоимость груза оценивается в 3 млн 241 тысячу рублей. Мужчина должен был доставить рыбу в Краснодарский край еще 8 октября. Теперь он не выходит на связь.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что женщину будут судить в Петербурге за покупку 17 кг черной икры на Дальнем Востоке.

Фото: pexels.com

Теги: груз, исчезновение человека
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии