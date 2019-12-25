Грузовик потерял "парашют" под мостом на Боровой улице

Водитель не рассчитал габариты.

Очередной случай с участием грузовика произошел под мостом на Боровой улице в Петербурге. О нем 7 октября очевидцы рассказали в социальных сетях.

"Не поваляешь — не проедешь" – так можно описать ситуацию. Грузовик с переполненным кузовом не смог проехать под мостом без потерь. Часть груза попросту оказалась на дороге. Однако пользователей в комментариях под постом больше заинтересовала не сама ситуация, а содержимое кузова.

А чё это он такое вёз? пользователь в комментариях

В список вариантов попали: пена от пива, фата, свадебные платья и парашют.

Ранее мы рассказывали, как в центре Петербурга грузовик застрял в арке жилого дома.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Юрий Лева