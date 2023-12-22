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Грузооборот Большого порта Петербурга составил 4,4 млн т
Сегодня, 15:56
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Грузооборот Большого порта Петербурга составил 4,4 млн т

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В прошлом году показатель составил 3 млн т.

В январе текущего года грузооборот крупного порта Петербурга вырос на 43,9% и составил 4,4 млн т. Об этом сообщили в Ассоциации морских торговых портов.

Стало известно, что показатель составил 90% от уровня января 2022 года до введения санкций.

После введения санкционных ограничений два года назад грузооборот начал снижаться. В прошлом году грузооборот в порту составил 3 млн т.

Ранее мы сообщили о том, что оборот торговли Петербурга с регионами Крайнего Севера превысил 4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: большой порт, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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