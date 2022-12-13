Грузинская оппозиция заявила, что продолжит протесты

Цотне Коберидзе напомнил, что у молодежи нет доверия к правящей партии "Грузинская мечта".

Оппозиционная грузинская партия "Гирчи — больше свободы!", а также представители неправительственных организаций и студенты продолжат массовые протесты в стране, несмотря на отзыв местным парламентом законопроекта об иностранных агентах. Соответствующее заявление сделал представитель политического движения Цотне Коберидзе.

У молодых людей нет доверия к "Грузинской мечте". Мы требуем выполнения двух пунктов: нам необходима ясность того, каким образом они планируют отозвать проект, и второе — необходимо освободить тех людей, которые боролись вместе с нами. Цотне Коберидзе, оппозиционер в Грузии

Напомним, что о том, что документ об иностранных агентах отозван от рассмотрения законодательным органом Грузии, сегодня сообщили члены правящей партии "Грузинская мечта" и партии "Сила народа". По мнению депутатов, "определенные силы" в стране смогли представить инициативу в негативном свете и убедить граждан Грузии в его схожести с российским законодательством. Принятие проекта могло бы расцениваться Западом как отказ от пути европейского развития.

На акциях в Тбилиси задержали 133 человека.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая является экстремистской и террористической) / Tsotne Koberidze • ცოტნე კობერიძე