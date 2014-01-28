Задачи реализованы "Западом" в ходе СВО.

Российские Вооруженные силы освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Фиголевка расположенный на территории Харьковской области. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что 17 февраля 2025 года задачи выполнены в результате активных наступательных действий подразделениями "Западной" группировки сил.

Таким образом бойцы нанесли поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и двух бригад территориальной обороны, находившихся около Кондрашовки, Голубовки, Загоруйковки, Новой Кругляковки в Харьковской области, а также Новолюбовки в Луганской Народной Республике, Колодези и Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Протисник лишился более 190 человек личного состава убитыми и ранеными, трех бронированных транспортеров М113 американского производства, семи единиц автомобильной техники, шести полевых артиллерийских орудий. В перечень попали в том числе155-миллиметровая гаубица FH-70 производства Великобритании. Военнослужащие из ВС РФ ликвидировали два склада боеприпасов ВСУ.

ВС РФ освободили Зеленое Поле и Дачное в ДНР.

Фото:: Минобороны России