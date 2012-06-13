Группировка "Днепр" за сутки уничтожила до ста боевиков ВСУ

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на территории Запорожской и Херсонской областях. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 июня поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер подчеркнул, что военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад, 35-й бригады морской пехоты и 15-й бригады национальной гвардии Украины, размещенным в районах населенных пунктов Пятихатка, Новотягинка, Малая Токмачка и Работино. Известно, что армия киевского режима лишилась до 100 человек убитыми и ранеными, а также потерялаполевой склад с боеприпасами.

Потери ВСУ составили шесть автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика". Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

В Минобороны показали боевую работу истребителей Су-30 на спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России