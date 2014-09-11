Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 августа поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер уточнил, что военнослужащие не дали противнику произвести перегруппировку личного состава на каховском направлении. Армия киевского режима лишилась свыше 70 человек убитыми и ранеными. Также бойцы обеспечивали контроль над островной зоной местной реки.

Продолжили уничтожение плавсредств ВСУ, стремящихся высадиться на левом берегу Днепра. Активно уничтожали FPV-дроны, разведывательные и ударные беспилотники. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Эксперт отметил, что во время контрбатарейной борьбы поражены 155-миллиметровая гаубица М777 американского производства и 152-миллиметровая гаубица Д20. При поддержке дронов выведены из строя восемь единиц специальной автомобильной техники ВСУ.

Минобороны: российские войска нанесли поражение формированиям двух бригад территориальной обороны ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС