В Петербурге задержали группу автоугонщиков

Полицейские задержали пятерых мужчин 34-55 лет.

Полицейские установили причастность группы граждан к хищениям иномарок среднего класса на севере города. При обысках у задержанных обнаружили оборудование для автоугонов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали пятерых мужчин 34-55 лет (все нигде не работают). Один из подозреваемых – гражданин среднеазиатского государства. Двое подозреваемых, как выяснилось, ранее судимы за незаконный оборот наркотиков и кражи.

Установлена их причастность к угону автомобиля "Ниссан Кашкай", совершенному в конце мая текущего года в Выборгском районе Петербурга. Злоумышленники могут быть причастны и к другим аналогичным преступлениям. В гараже нашелся еще один "Ниссан Кашкай", находящийся в угоне в Приморском районе.

В ходе обысков были изъяты регистрационные знаки к автомобилям различных марок, устройства подавления GSM сигнала, кодграбберы, заготовки ключей, ПТС, металлические части кузовов с нанесенными номерными обозначениями, радиостанции, более 10 мобильных телефонов, сим-карты, карты памяти, GPS трекер, документы с признаками подделки.

Накануне в Новогорелово 16-летняя школьница угнала УАЗ Патриот", чтобы покататься по Петербургу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области