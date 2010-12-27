В Новогорелово 16-летняя школьница угнала УАЗ Патриот", чтобы покататься по Петербургу

В ее отношении возбудили уголовное дело.

Полицейские Ломоносовского района задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в угоне автомобиля, принадлежащего водителю такси. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам потерпевшего мужчины, его "УАЗ Патриот" пропал в период с 11 по 15 октября от дома 11/6 Современников (Новогорелово). Сотрудники полиции задержали девушку, которая угнала автомобиль 13 октября, чтобы покататься по Петербургу.

По данному возбуждено уголовное дело. Девушка находится под подпиской о невыезде.

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