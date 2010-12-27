У петербургского бизнесмена за ужином похитили Land Rover за 7,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В минувший понедельник, 14 октября, генеральный директор петербургской компании ООО "Криомаркет" заявил, что у него угнали черный Land Rover за 7,5 млн рублей. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Как оказалось, сам инцидент произошел 13 октября с 18:00 до 19:20 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти. Мужчина в это время ужинал в одном из ресторанов.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Известно, что на месте преступления были обнаружены камеры видеонаблюдения. После просмотра выяснилось, что камеры не зафиксировали угон.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали о том, что полицейские задержали насильника из Петергофа.

Фото:pixabay