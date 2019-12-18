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Группа "Сплин" проведет онлайн-концерт 17 апреля
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Группа "Сплин" проведет онлайн-концерт 17 апреля

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Он начнется в 19:00 по мск.

Музыкальная группа "Сплин" проведет онлайн концерт в пятницу, 17 апреля. Информация об этом появилась в группе коллектива в "ВКонтакте".

Выступление начнется в 19:00 по московскому времени. Кроме того, участники рок-группы пообещали ответить на самые интересные вопросы в прямом эфире. 

Трансляция будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра Okko. С полным список устройств, которые поддерживают онлайн-трансляцию, можно найти на сайте кинотеатра. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Андреа Бочелли дал концерт в миланском Дуомо. 

Фото: СПЛИН / ВКонтакте

Теги: онлайн-концерт, сплин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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