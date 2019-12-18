Группа "Сплин" проведет онлайн-концерт 17 апреля

Он начнется в 19:00 по мск.

Музыкальная группа "Сплин" проведет онлайн концерт в пятницу, 17 апреля. Информация об этом появилась в группе коллектива в "ВКонтакте".

Выступление начнется в 19:00 по московскому времени. Кроме того, участники рок-группы пообещали ответить на самые интересные вопросы в прямом эфире.

Трансляция будет доступна подписчикам онлайн-кинотеатра Okko. С полным список устройств, которые поддерживают онлайн-трансляцию, можно найти на сайте кинотеатра.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Андреа Бочелли дал концерт в миланском Дуомо.

Фото: СПЛИН / ВКонтакте