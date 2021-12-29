Группа RBI построит жилой комплекс на намыве Васильевского острова

Строительством нового комплекса застройщик займется не раньше 2023 года.

Группа RBI приобрела один из последних свободных участков на намыве Васильевского острова. Участок, принадлежавший ритейлеру "О"Кей", компания выкупила за около 2 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию источник в компании, на территории рядом с портом "Морской фасад" расположится жилой комплекс бизнес-класса, площадь которого составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект, по словам источника, превысят 3 млрд рублей.

Строительством нового комплекса застройщик займется не раньше 2023 года. Завершить работы планируется в 2026 году. Квадратный метр обойдется потенциальному покупателю в 230 тысяч рублей.

Еще в 2014 году "О"Кей" приобрел участок у компании "Терра Нова", которая занималась намывом земли в западной части Васильевского острова. На тот момент участок обошелся в 544 млн рублей. На территории должен был появиться гипермаркет сети, но планы изменились из-за, по предварительной информации, снижения популярности данного формата у покупателей.

Также компания RBI возведет жилой комплекс в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV