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Группа RBI построит жилой комплекс на намыве Васильевского острова
Сегодня, 12:55
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Группа RBI построит жилой комплекс на намыве Васильевского острова

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Строительством нового комплекса застройщик займется не раньше 2023 года.

Группа RBI приобрела один из последних свободных участков на намыве Васильевского острова. Участок, принадлежавший ритейлеру "О"Кей", компания выкупила за около 2 млрд рублей, сообщает "Коммерсантъ". 

Как рассказал изданию источник в компании, на территории рядом с портом "Морской фасад" расположится жилой комплекс бизнес-класса, площадь которого составит порядка 40 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект, по словам источника, превысят 3 млрд рублей. 

Строительством нового комплекса застройщик займется не раньше 2023 года. Завершить работы планируется в 2026 году. Квадратный метр обойдется потенциальному покупателю в 230 тысяч рублей. 

Еще в 2014 году "О"Кей" приобрел участок у компании "Терра Нова", которая занималась намывом земли в западной части Васильевского острова. На тот момент участок обошелся в 544 млн рублей. На территории должен был появиться гипермаркет сети, но планы изменились из-за, по предварительной информации, снижения популярности данного формата у покупателей. 

Также компания RBI возведет жилой комплекс в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: группа rbi, жилой комплекс, намыв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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