Группа "Ногу Свело!" выпустила клипа на песню "Селекция"

Сам трек был записан чуть менее года назад и вошел в состав мини-альбома "4 стадии карантина".

Группа "Ногу Свело!" выпустила новый клип на песню "Селекция". Ролик появился на YouTube-канале музыкантов 11 марта.

Сам трек был записан чуть менее года назад и вошел в состав мини-альбома "4 стадии карантина". По словам лидера группы Макса Покровского, все песни и видеоклипы, выпущенные в 2020 году, выдержаны в серьезном и мрачном стиле, что соответствует состоянию общества на тот момент.

"Встречайте "Селекцию" – песню, написанную в эпоху глубокого карантина, и видео, сделанное всего несколько дней назад", - говорится в описании к ролику.

Клип на песню "Селекция" снимался на острове Аруба в заповеднике добрых осликов. В конце марта "Ногу Свело!" планирует выпустить полноценный номерной альбом с абсолютно новыми, ранее не изданными песнями.

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Видео: YouTube / Nogu Sveló!