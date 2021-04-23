Группа Little Big выпустила кавер своего хита вместе с The Hatters

Поклонники музыкантов могут услышать в новом исполнении песню Everyday I'm Drinking ("Я пью каждый день").

Петербургская рейв-группа Little Big вместе с The Hatters записала кавер на свой хит Everyday I"m Drinking ("Я пью каждый день"). Песня в новом звучании появилась на YouTube-канале группы и в соцсети "ВКонтакте".

Клип на песню Everyday I"m Drinking вышел на YouTube 1 апреля 2013 года. Этим треком группа впервые заявила о себе. Стоит отметить, что поклонники Little Big встретили кавер довольно холодно. Большинство из них сошлись на мнении, что оригинал звучит гораздо лучше.

"Прошу прощения, но оригинал неповторим", "Мда, оригинал 2013 круче в 100 раз, а Сонькино пищание тут вообще ни к месту!", "Деревенская дискотека. С оригиналом рядом не стоит", "Не. Чёт не фонтан", - написали пользователи соцсети "ВКонтакте".

Ранее новая версия клипа Skibidi Little Big набрала более 100 млн просмотров на YouTube.

Видео: YouTube / The Hatters – тема