Группа «Кино» выпустила фильм-концерт и новый альбом

Музыканты решили воссоединиться осенью 2019 года.

Легендарная группа "Кино" выпустила фильм-концерт "Кино в Севкабеле" и одноименный альбом, в который вошли 15 песен, в том числе "Электричка", "Песня без слов" и другие. Об этом рассказал Александр Цой на странице в Facebook.

Напомним, что группа выступила на сцене "Севкабеля" впервые с 1990 года в январе этого года. Члены "Кино" вновь решили воссоединиться осенью 2019 года. Был также анонсирован тур больших концертов в России и за рубежо, однако из-за пандемии коронавируса планы изменили.

Группа сыграет в Петербурге 22 и 23 мая.

Ранее мы писали, что Боярская призналась, что не любит ходить на театральные премьеры.

Фото: ВК/ Группа КИНО