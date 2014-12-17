Музыканты выступили в "Севкабель Порту" в воскресенье, 31 января.

В прошлое воскресенье, 31 января, известная группа "Кино" дала концерт в Петербурге впервые с 1990 года. Музыканты выступили в "Севкабель Порту". Как сообщается в социальных сетях пространства, запись концерта появится в сети через месяц.

Из-за пандемии коронавируса объявленный в прошлом году концертный тур пришлось перенести на весну 2021 года: в Петербурге выступления пройдут 22 и 23 мая. Концерты также запланированы в нескольких городах России и ближнего зарубежья. Осенью музыканты решили снять фильм-концерт на площадке "Севкабеля". В ноябре стартовал краудфандинговый сбора средств на реализацию.

Ранее мы писали, что в Петербурге выступит гитарист-виртуоз Роман Зорькин.

Фото: ВК/ Группа КИНО