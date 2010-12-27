На улице Вавиловых к 2034 году появится перинатальный центр

На ПМЭФ врио губернатора Петербурга и глава совета директоров группы компаний ЕКС Максим Крылов подписали соглашение о строительстве перинатального центра на улице Вавиловых.
В центре будет стационарное отделение на 260 коек, диагностическое, амбулаторно-поликлиническое отделения, отделение интенсивной терапии новорожденных и реанимация.
Размер инвестиций составил более 10 миллиардов рублей. Центр должен будет появиться в Петербурге до 2034 года. Городские власти в рамках соглашения должны обеспечить сопровождение реализации инвестиционного проекта.
Ранее в Петербурге назвали стоимость корзины для новорожденного.
Фото: Piter.TV
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