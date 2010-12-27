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На улице Вавиловых к 2034 году появится перинатальный центр
Сегодня, 15:05
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nastya960

На улице Вавиловых к 2034 году появится перинатальный центр

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Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

На ПМЭФ врио губернатора Петербурга и глава совета директоров группы компаний ЕКС Максим Крылов подписали соглашение о строительстве перинатального центра на улице Вавиловых.

В центре будет стационарное отделение на 260 коек, диагностическое, амбулаторно-поликлиническое отделения, отделение интенсивной терапии новорожденных и реанимация.

Размер инвестиций составил более 10 миллиардов рублей. Центр должен будет появиться в Петербурге до 2034 года. Городские власти в рамках соглашения должны обеспечить сопровождение реализации инвестиционного проекта.

Ранее в Петербурге назвали стоимость корзины для новорожденного.
Фото: Piter.TV

 

Теги: перинатальный центр, пмэф, улица вавиловых
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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