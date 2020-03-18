Animal ДжаZ выпустила клип на песню "Мистика"

Главную роль в клипе исполнила Юлия Крюкова.

Петербургская рок-группа Animal ДжаZ выложила на своем YouTube-канале новый клип на песню "Мистика". За пару суток ролик набрал более 10 тысяч просмотров.

Как сообщается, режиссером и оператором новой работы стал Женя Тирштайн, который неоднократно работал с коллективом. Еще одним оператором выступил Артур Танцырев. Главную роль в клипе исполнила Юлия Крюкова.

Оценки поклонников группы оказались неоднозначными. Одни написали, что это "Очень красивая песня", "Музыка классная! Песня прямо сразу цепляет!", "Красиво, пластично и мелодично. Душевная песня и клип". Другие заявили, что надо "оторвать руки" за такой клип, "Намешали кучу стилистик, никакой гармонии картинки. Ужасная халтура".

Напомним, что накануне Animal Джаz вынуждена была перенести свой московский концерт на конец мая из-за коронавируса. По этим же причинам отменили "Евровидение" в этом году.

Видео: YouTube / animaljazzband