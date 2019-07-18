Клип станет первым за долгое время.

Группа "Альянс" завершила съемки клипа на песню "Иду один". Он станет первым за многие годы. Об этом рассказал "Петербургский дневник".

Песню для съемок клипа выбрали поклонники группы. Голосование проходило онлайн. Сингл вошел в альбом "Иду один", который коллектив выпустил в 2019 году. Автором песен стал клавишник Олег Парыстаевым. Он написал их еще в начале 2000-х годов. Диск вышел благодаря добровольным вложениям.

Парастаев рассказал о том, что в этот раз хотелось снять сразу два клипа, но пока работу над вторым отложили. Новый видеоклип должен появиться в Сети до конца лета.

Весной этого года участник группы выложил на своем YouTube-канале клип на песню "На заре". Он был снят еще в 1987 году, однако многие годы считался утерянным. Оказалось, что клавишник оцифровывал свой архив и наткнулся на это видео. За несколько дней оно набрало около двух миллионов просмотров.

Ранее Piter.TV рассказал о жизни бывшей солистки "Ленинграда" после ухода из группы.

Фото: actionlist.ru