Экс-солистка "Ленинграда" Юлия Коган рассказала о сольной карьере после "Ленинграда"

Певица пообещала, что в скором времени появятся две ее новые песни.

В октябре группировка "Ленинград" даст концерт на "Газпром Арене" в Петербурге. Сергей Шнуров сообщил, что выступление будет прощальным. За все время в коллективе сменилось немало солисток ."Петербургский дневник" пообщался с одной из них, Юлией Коган, и узнал о том, как развивается ее сольная карьера после ухода из группы в 2013 году.

Юлия призналась, что благодарна "Ленинграду" за узнаваемый стиль. По ее словам, быть узнаваемым в профессии певца - это самое сложное.

"Меня можно легко узнать по большому рту, волосам, по тому, как хорошо и громко я пою и зажигаю на сцене. Хоть я и не баба, но словосочетание "огонь-баба" вполне соответствует", - рассказала она.

Юлия нередко выступает соавтором собственных песен. В целом она считает, что автором слов, музыки и артистом должны быть разные люди, поэтому она предоставляет это дело профессионалам, а сама занимается правкой текстов.

Последний альбом Коган вышел в 2017 году. Он называется "Жесткая лирика" и подводит итог ее прошедшего творчества. В нем есть и лирические треки, хотя на концертах она предпочитает выступать с другими композициями. Cкоро певица порадует поклонников двумя новыми синглами. Последние работы - "Замуж не берут" и "Танцы на столе".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что около Дворцовой площади прошли съемки фильма "В шаге от рая".

Видео: Юлия Коган / YouTube