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Громкое спаривание рыб приводит к глухоте дельфинов и морских котиков
Сегодня, 14:48
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lesjasap
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Громкое спаривание рыб приводит к глухоте дельфинов и морских котиков

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Американское научное сообщество заявило о том, что соседство с рыбами на нересте приводит дельфинов и морских котиков к глухоте.

Ученые из университета в Сан-Диего в США определили, что из-за громких звуков при спаривании некоторых видов рыб могут привести к глухоте дельфинов и морских львов. 
 
Исследователи изучили обитателей воды в Мексиканском заливе. Установлено, что ежегодно туда приплывают сотни тысяч горбылевых рыб. При спаривании, они издают глухие звуки, которые можно сравнить по силе с гулом футбольных болельщиков. В настоящее время этот сигнал является самым громким, зафиксированным в дикой морской среде. Сила позволяет вызвать временную или даже постоянную потерю слуха у водных млекопитающих.
 
Ситуация с нерестом проходит в течение недели каждый год. Местные рыбаки пользуются случаем и вылавливают данный вид рыб, который находится под угрозой вымирания.
Теги: дельфины , мексиканский залив , морские котики , рыбы , сан-диего , спаривание , сша
Категории: Мировые новости

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