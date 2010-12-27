Громкое спаривание рыб приводит к глухоте дельфинов и морских котиков

Американское научное сообщество заявило о том, что соседство с рыбами на нересте приводит дельфинов и морских котиков к глухоте.

Ученые из университета в Сан-Диего в США определили, что из-за громких звуков при спаривании некоторых видов рыб могут привести к глухоте дельфинов и морских львов.

Исследователи изучили обитателей воды в Мексиканском заливе. Установлено, что ежегодно туда приплывают сотни тысяч горбылевых рыб. При спаривании, они издают глухие звуки, которые можно сравнить по силе с гулом футбольных болельщиков. В настоящее время этот сигнал является самым громким, зафиксированным в дикой морской среде. Сила позволяет вызвать временную или даже постоянную потерю слуха у водных млекопитающих.

Ситуация с нерестом проходит в течение недели каждый год. Местные рыбаки пользуются случаем и вылавливают данный вид рыб, который находится под угрозой вымирания.