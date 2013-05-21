Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил о провоцировании Украиной эскалации конфликта в Донбассе. Заявление он сделал в ходе заседания группы.
Участники обсудили новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения.
Борис Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе
Он подчеркнул, что это не случайные нарушения, но и не спровоцированные. По мнению Грызлова, это целенаправленные действия, совершённые по приказу властей Украины — и это сводит к нулю достигнутые прежде договорённости безопасности.
Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в непризнанной республике.
Ранее Украина провоцирует военную эскалацию конфликта.
Фото: pixabay.com
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