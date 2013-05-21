Он подчеркнул, что это не случайные нарушения, но и не спровоцированные.

Полномочный представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил о провоцировании Украиной эскалации конфликта в Донбассе. Заявление он сделал в ходе заседания группы.

Участники обсудили новую волну нарушений, совершённых украинской стороной на линии соприкосновения. Борис Грызлов, полномочный представитель России в контактной группе

Он подчеркнул, что это не случайные нарушения, но и не спровоцированные. По мнению Грызлова, это целенаправленные действия, совершённые по приказу властей Украины — и это сводит к нулю достигнутые прежде договорённости безопасности.

Грызлов заявил, что Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в непризнанной республике.

Ранее Украина провоцирует военную эскалацию конфликта.

Фото: pixabay.com