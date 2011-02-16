  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
СМИ: Григорий Явлинский попал в больницу
Сегодня, 11:31
106
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

СМИ: Григорий Явлинский попал в больницу

0 0

У политика диагностировали нарушение сердечного ритма.

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский попал в больницу. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

По данным ресурса, у политика возникли проблемы с сердцем. На прошлой неделе Явлинский пожаловался на тяжесть в груди и учащенное сердцебиение. Он посетил медицинское учреждение, где специалисты диагностировали политику нарушение сердечного ритма. Состояние Явлинского оценивается как среднетяжелое.

Отмечается, что в 1998 году основателю "Яблока" сделали операцию на сердце в Германии, а затем в 1999 году – в Соединенных Штатах.

Напомним, на прошедших парламентских выборах партия "Яблоко" набрала 1,33% голосов. Фракция не прошла в Государственную Думу.

Ранее мы сообщали, что телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Москве.

Фото: ВК/Григорий Явлинский

Теги: госпитализация, григорий явлинский, партия яблоко
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии