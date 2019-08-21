Политик заявил, что пока остается в больнице под наблюдением врачей.

Председатель Федерального политического комитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский перенес операцию на сердце. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик поблагодарил всех тех, кто его поддерживал и волновался за его здоровье.

Вчера мне сделали операцию (абляцию сердца) в одной из московских больниц. Операция прошла успешно, сейчас я чувствую себя нормально и уже могу работать. Григорий Явлинский, основатель партии "Яблоко"

Он отметил, что неопределенное время будет находиться в медицинском учреждении под присмотром специалистов.

Напомним, Telegram-канал Mash в начале текущей недели сообщил, что Явлинский ранее пожаловался на тяжесть в груди и учащенное сердцебиение. Он посетил медицинское учреждение, где специалисты диагностировали политику нарушение сердечного ритма. В 1998 году основателю "Яблока" сделали операцию на сердце в Германии, а затем в 1999 году – в Соединенных Штатах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о выходе главы государства Владимира Путина из режима самоизоляции.

Фото: ВК/Григорий Явлинский