Явлинский впервые не будет баллотироваться в Госдуму

В партии планируют создать принципиально новую фракцию в ГД.

Российский политик, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский объявил, что впервые не будет баллотироваться на парламентских выборах в Государственную Думу. Такое заявление размещено в Telegram-канале фракции. Там опубликован пост с трансляцией заседания.

На данный момент известно, что председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков может единолично возглавить общефедеральную часть списка партии на выборах. Явлинский отметил, что надеется уйти от "президиума", а также от привилегированного класса в политическом движении. Таким образом партия собирается открыть свои двери для более молодого поколения.

Мы сделали все возможное, чтобы в федеральном списке, особенно первые номера, которые имеют реальные шансы прохождения, были молодые люди. По состоянию на вчерашний день у нас средний возраст - чуть меньше 40 лет. Григорий Явлинский, политик

По словам Явлинского, "Яблоко" намерено сформировать принципиально новую фракцию в Госдуме РФ. Она будет состоять не из уважаемых певиц, актеров, спортсменов, а их людей с хорошим образованием, которые стремятся заниматься политикой на профессиональном уровне. Партия надеется в сентябре 2021 года преодолеть пятипроцентный барьер на выборах в ГД РФ.

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Видео: YouTube / Яблоко TV