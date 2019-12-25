Стало известно о "плане Б" в штабе Ельцина на случай проигрыша Зюганову

Эксперт оценил честность проведенных в 1996 году президентских выборов.

Стало известно о "плане Б" в штабе Бориса Ельцина на случай проигрыша Геннадию Зюганову в 1996-м. В "Ленте.ру" раскрыли подробности избирательной кампании на выборах президента России. По словам социолога Николая Попова, который в то время возглавлял соответствующее направление Аналитического центра президента России, у чиновников мог существовать вариант с подтасовкой голосов.

Вбросы и "карусели" появились, я думаю, позже. Насколько знаю из своих источников, запасные варианты в 1996-м продумывались. Из серии — если все пойдет не так. Но "все" пошло так, как надо. Николай Попов, социолог

Эксперт объяснил, что проведенные выборы между Ельциным и Зюгановым были достаточно честными, так как их результат действительно соответствовал волеизъявлению избирателей. Специалист считает, что за бывшего президента РФ отдал предпочтение "средний гражданин", обычный трудящийся. Попова заметил, что в то время за Явлинского выступала молодежь, за Лебедя - военные, за Зюганова - однопартийцы, а у Ельцина не было одно из таких "ядерных групп".

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Фото: Вконтакте/Ельцин-центр