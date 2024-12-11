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Григоренко: больше половины российских метрополитенов уже принимают оплату по биометрии

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По его словам, оплата проезда в метро по биометрии работает в Нижнем Новгороде, Москве, Казани и Екатеринбурге.

Больше половины метрополитенов России уже принимают оплату по биометрии. Об этом заявил глава аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, оплата проезда в метро по биометрии работает в Нижнем Новгороде, Москве, Казани и Екатеринбурге. До конца 2024 года сервис запустят в Самаре. В Санкт-Петербурге и Новосибирске возможность оплачивать проезд по биометрии появится в 2025-м.

Ранее мы сообщали, что на "Горном институте" монтируют элементы навигационной системы.

Видео: Правительство России

Теги: биометрия, дмитрий григоренко, метрополитен, россия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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