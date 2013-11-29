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Видео: грибник встретил в лесу Всеволожского района стадо кабанов

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По словам мужчины, мимо него пробежали минимум 30 особей.

Грибник встретил стадо кабанов во время тихой охоты во Всеволожском районе. Встреча произошла в лесу деревни Проба. 

Александр опубликовал видео, на котором зверьки мелькают за деревьями. Животные, кажется, куда-то спешат.

Впервые встретил много кабанов, даже сосчитать не смог, субъективно около трёх десятков не меньше. На видео попали последние особи из бегущей стаи.. Один кабан остановился, посмотрел на меня, хрюкнул, и по его сигналу (наверное) бег стаи ускорился. А мне не по себе было, хотя испугаться сильно не успел...

написал автор видео.

Во время похода грибник нашел 7 грибов. 

Ранее биолог рассказал, как кабаны Ленобласти спасаются от комаров. 

Видео: ВКонтакте / Грибы и грибники СПб / Александр Лобжа

Теги: грибы, кабаны, лес
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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