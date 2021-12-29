Биолог рассказал, как кабаны Ленобласти спасаются от комаров

Людям этот способ вряд ли подойдет.

Кабаны Ленобласти придумали, как спасаться от комаров, мошек и других кровососов. По словам биолога Павла Глазкова, их в этом году особенно много.

Животные вырывают углубления в земле, которые со временем наполняются влагой. Яма превращается в грязевую ванну. Кабаны погружаются в них и таким образом спасаются от насекомых. Грязь помогает также избавиться от паразитов, которые постоянно обитают в шерсти животных.

Эксперт напомнил, что люди могут использовать репелленты, чтобы на пару часов забыть о комарах.

Ранее стало известно о том, сколько кабанов обитают в Петербурге и Ленобласти

Видео и фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков