Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию. Школьница не смогла лично присутствовать на церемонии из-за участия в Рамочной конференции ООН в Мадриде. Там иностранка говорит с политиками и дипломатами со всего мира о изменениях климата.
Также награду присудили правозащитникам из Западной Сахары, адвокату из КНР и активисту-индейцу из Бразилии. Премия "За целесообразное жизнеобеспечение" ежегодно присуждается лицам, которые сохраняют культурные ценности. Ее также дают за борьбу в урегулирование мировых кризисов
В 2019 году награду вручали на острове Юргорден в центре шведской столицы. Заслуги отмечаются среди тех, кого не отметила премия Альфреда Нобеля.
Ранее Piter.tv писал о том, что Грета Тунберг доплыла до Лиссабона из США на катамаране.
Фото: Instagram/gretathunberg
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