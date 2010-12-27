Иностранка не смогла лично присутствовать на церемонии.

Грете Тунберг вручили альтернативную Нобелевскую премию. Школьница не смогла лично присутствовать на церемонии из-за участия в Рамочной конференции ООН в Мадриде. Там иностранка говорит с политиками и дипломатами со всего мира о изменениях климата.

Также награду присудили правозащитникам из Западной Сахары, адвокату из КНР и активисту-индейцу из Бразилии. Премия "За целесообразное жизнеобеспечение" ежегодно присуждается лицам, которые сохраняют культурные ценности. Ее также дают за борьбу в урегулирование мировых кризисов

В 2019 году награду вручали на острове Юргорден в центре шведской столицы. Заслуги отмечаются среди тех, кого не отметила премия Альфреда Нобеля.

Ранее Piter.tv писал о том, что Грета Тунберг доплыла до Лиссабона из США на катамаране.

Фото: Instagram/gretathunberg