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В ночь на 12 апреля в Петербурге разведут два моста
Сегодня, 17:36
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Alena_Zinovieva
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В ночь на 12 апреля в Петербурге разведут два моста

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Гренадерский и Большеохтинский мосты будут разведены три часа.

Гренадерский и Большеохтинский мосты разведут в ночь на 12 апреля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 11.04.2018 на 12.04.2018 разводятся: Большеохтинский мост с 02.00 до 05.00,  Гренадерский мост с 01.30 до 04.30.

Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут.

Ранее мы сообщали, что 10 апреля в Санкт-Петербурге началась навигация мостов через Неву и Малую Неву. Однако полноценно действовать они начнут лишь через десять дней.

Фото: mostotrest-spb

Теги: мосты , петербург , развод мостов
Категории: Лента новостей Новости СПб

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