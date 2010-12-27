В ночь на 12 апреля в Петербурге разведут два моста

Гренадерский и Большеохтинский мосты будут разведены три часа.

Гренадерский и Большеохтинский мосты разведут в ночь на 12 апреля. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГБУ "Мостотрест".

В ночь с 11.04.2018 на 12.04.2018 разводятся: Большеохтинский мост с 02.00 до 05.00, Гренадерский мост с 01.30 до 04.30. Пресс-служба ГБУ "Мостотрест"

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут.

Ранее мы сообщали, что 10 апреля в Санкт-Петербурге началась навигация мостов через Неву и Малую Неву. Однако полноценно действовать они начнут лишь через десять дней.

Фото: mostotrest-spb