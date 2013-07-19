Греф уверен, что экосистемы компаний не могут конкурировать с государством

Крупный корпорации не способный влиять на процессы в стране, уверен глава Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф не верит в заявления о том, что крупные экосистемы корпораций превращаются в "квазигосударства". Во время интервью РБК он назвал очень раздутыми доводы о том, что компании могут влиять на процессы в стране.

Ни одна корпоративная система не сможет глобально изменить что-то в экономических, политических или социальных процессах страны. Государство, по мнению Грефа, попросту сильнее и легко может справиться с попытками вмешиваться.

При этом экосистемы корпораций оказывают значительное влияние на экономическое развитие страны. Греф считает, что расправлять с подобными корпорациями бессмысленно.

Ранее сегодня мы сообщали, что Греф не увидел оснований для "радикального" повышения ключевой ставки ЦБ. Также глава Сбербанка высказался о инвесторах Reddit. Он уверен, что России они не грозят.

Фото: сайт президента РФ