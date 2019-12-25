Греф уверен, что России не грозят инвесторы с Reddit

Президент Сбербанка Герман Греф уверен, что феномен инвесторов с Reddit не грозит российскому рынку.

Российскому рынку не грозит заговор инвесторов с Reddit (или подобных площадок), уверен глава Сбербанка Герман Греф. Он считает, что в России недостаточная глубина рынка для этого.

Но Греф рассказала в интервью РБК, что феномен Reddit, когда розничные инвесторы сговорившись поднимают стоимость каких-либо акций, нужно серьезно изучить. И как социальное явление, и как техническое. По мнению главы Сбербанка, в инвесторах с Reddit нет большой проблемы, им просто удалось попасть в серую зону рынка.

При этом ограничить такую деятельность не так уж и сложно. Нужно устанавливать процедуры управления рисками и защиту от возможностей манипулирования. Но не идти по пути запретов, уверен Греф.

В начале того года "инвесторы с Reddit" стали настоящим феноменом. Сговорившись в одном из разделов сайта, участники сообщества начали покупать акции сети магазинов Gamestop, подняв их стоимость.

Ранее на Piter.tv мы сообщали, что Греф не увидел оснований для "радикального" повышения ключевой ставки ЦБ

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