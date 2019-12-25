Греф не увидел оснований для "радикального" повышения ключевой ставки ЦБ

Глава Сбербанка считает, что сейчас нет оснований для Банка России резко повышать ключевую ставку.

Прежде чем говорить о повышении ключевой ставки, нужно следить за ситуацией и развитием трендов, уверен глава Сбербанка Герман Греф. Он сказал в интервью РБК, что не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки.

По мнению Грефа, сейчас есть спрос от населения на восстановление. Население за время пандемии накопило деньги, и сейчас нужно проследить, как именно эти деньги они собираются тратить. Глава Сбербанка отмечает, что на данный момент можно заметить быстрое восстановление спроса. Хотя это явление носит временный характер.

В вопросе ключевой ставки, лучше идти маленькими шагами. Греф считает, в вопросе ужесточения денежно-кредитной политики всегда есть две стороны.

С точки зрения восстановления экономики эта мера несет негативный эффект. Но с точки зрения борьбы с инфляцией это действенный инструмент. Насколько это оправданная мера, всегда вопрос. Герман Греф, глава Сбербанка

Ранее появлялась информация, что Банк России на следующем заседании собирается повысить ключевую ставку. Следующая встреча совета состоится 23 апреля. Ранее мы сообщали, что аналитики ожидают роста ключевой ставки до 5% уже в пятницу

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