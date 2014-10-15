Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта России

Глава Сбербанка оценил последствия перехода мира к углеродной нейтральности.

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035 году, к 2050 году - на 192 млрд долларов. Об этом специалист рассказал в рамках выступления на Восточном экономической форуме. Он добавил, что миру достижение углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП ежегодно. Эксперт напомнил, что для достижения цели почти две трети мировой энергии должно перейти на добычу из возобновляемых источников.

Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%. Герман Греф, глава Сбербанка

Эксперт рассказал, что для населения достижение мировой углеродной нейтральности также будут ощутимыми, так как доходы снизятся на 14%. Около 5 трлн рублей составят потери бюджета РФ к 2035 году. Он призвал страну активнее внедрять процессов, экономящих энергетические ресурсы. В частности, речь идет о строительстве скоростных железных дорог, так как авиационные выбросы очень велики.

Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году.

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