Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта России

Глава Сбербанка Герман Греф спрогнозировал сокращение энергетического экспорта РФ на $179 млрд к 2035 году, к 2050 году - на 192 млрд долларов. Об этом специалист рассказал в рамках выступления на Восточном экономической форуме. Он добавил, что миру достижение углеродной нейтральности к 2050 году будет стоить миру $140 трлн или 3% мирового ВВП ежегодно. Эксперт напомнил, что для достижения цели почти две трети мировой энергии должно перейти на добычу из возобновляемых источников.
Потенциальное падение производства к 2050 году нефти и газового конденсата в России составит 72%, газа - на 52%, энергетического угля - на 90%.
Герман Греф, глава Сбербанка
Эксперт рассказал, что для населения достижение мировой углеродной нейтральности также будут ощутимыми, так как доходы снизятся на 14%. Около 5 трлн рублей составят потери бюджета РФ к 2035 году. Он призвал страну активнее внедрять процессов, экономящих энергетические ресурсы. В частности, речь идет о строительстве скоростных железных дорог, так как авиационные выбросы очень велики.
Греф назвал условие падения доходов россиян к 2035 году.
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