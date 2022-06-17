Глава Сбера напомнил об уникальном опыте экономической системы России.

Глава Сбера Герман Греф рассказал, сколько времени займет возврат российской экономики к уровню 2021 года. По мнению специалиста, такой показатель страна сможет достичь примерно через десять лет при условии, что сейчас правительство ничего не будет предпринимать для решения кризисных вопросов. Соответствующее заявление банкир сделал на Деловом завтраке, проводимом на ПМЭФ.

Если ничего не делать в текущей ситуации, то примерно такая консенсуальная траектория российской экономики, возврат ее на уровень 2021 года, может занять примерно десять лет. Герман Греф, глава Сбера

По мнению эксперта, в условиях западного санкционного давления российская экономика продемонстрировала совершенно необыкновенную гибкость. Он пояснил, что никто не мог ожидать настолько быстрых темпов трансформации системы и подстроки под новые реалии. Греф считает, что во многом этим процессам помогает многолетний уникальный опыт страны.

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Фото и видео: ПМЭФ