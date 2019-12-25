Председатель правления объяснил, что банк недополучил "сотни миллиардов рублей".

Герман Греф рассказал о прибыли Сбербанка. Председатель правления кредитной организации рассказал в интервью ТАСС, что банк предоставил реструктуризацию всем, кто за ней обращался. Эксперт объяснил, что руководство приняло решение "не резать по-живому"

По бизнес-плану этого года цифра (прибыли) должна была вплотную приблизиться к триллиону рублей. Но, конечно, теперь мы этой цели не достигнем. Из-за ущерба, который уже понесли Герман Греф, председатель правления Сбербанка

Эксперт заметил, что государственный банк не досчитается в 2020 году "не одной сотни миллиардов рублей".

Греф ответил на обвинения Михалкова в "Бесогоне".