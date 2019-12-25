Председатель правления Сбербанка рассказал, почему банк встал на сторону арендодателей.

Герман Греф прокомментировал спор арендаторов с арендодателями. Об этом председатель правления Сбербанка рассказал в интервью для ТАСС. Эксперт объяснил лоббирование банковскими организациями закона, который не позволяет крупным игрокам коммерческой недвижимости получить отсрочку арендных платежей.

Мы встали на сторону арендодателей по единственной причине. Даже в самой тяжелой кризисной ситуации нельзя нарушать базовые принципы гражданского законодательства Герман Греф, председатель правления Сбербанка

Специалист напомнил о понятии двустороннего договора. Госдума предложила дать право арендатору в одностороннем порядке выходить из сделки без компенсации. По словам Грефа, это является грубейшим нарушением основ устойчивости хозяйственного оборота.

Мы боролись за принцип. Законопроект мог спровоцировать грандиозный подрыв всех экономических отношений Герман Греф, председатель правления Сбербанка

Герман Греф рассказал о прибыли Сбербанка.

