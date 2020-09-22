Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ

Глава Сбербанка сделал прогноз по снижению ставок Центробанка.

Герман Греф не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанка. Об этом глава Сбербанка заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

Если будет продолжаться снижение ставок Банка России, мы видим потенциал еще небольшой, то туда же немножко двинутся и ставки по депозитам. Вряд ли это будет еще как-то радикально Герман Греф, глава Сбербанка

Напомним, что по итогам заседания совета директоров Банк России 18 сентября сохранил ключевую ставку на 4,25% годовых. Это показать остается исторически минимальным.

Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке.

Видео: YT / Россия 24