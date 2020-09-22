Глава Сбербанка рассказал об условиях снижения ставок по ипотеке.

Герман Греф ожидает дальнейшего снижения ставок по ипотеке. Об этом глава Сбербанка заявил в интервью для телеканала "Россия 24". Эксперт допускает, что в стране будет происходить дальнейшее понижение ставок, если Центробанк примет решение снизить ключевую ставку.

Разрыв ставок не столь драматичен уже, и если дальше будут снижаться ставки Центрального банка, все-таки ставки на ипотеку будут дальше немного снижаться еще Герман Греф, глава Сбербанка

Эксперт напомнил, что программа льготной ипотеки под 6,5 процентов годовых не может продолжаться долго. Он полагает, что она скоро закончится.

Греф: Сбербанк проходит пандемию с наименьшими потерями.

Видео: YT / Россия 24