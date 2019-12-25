Глава Сбербанка рассказал о сокращении расходов организации.

Герман Греф: Сбербанк проходит пандемию с наименьшими потерями. Об этом глава организации заявил в интервью журналистам телеканала "Россия-24". Эксперт считает, что СБербанк проходит кризис с меньшими потерями, по сравнению с ситуацией на рынке в общем.

Мы, конечно же, финансово потеряли. В первую очередь потому, что пострадали наши клиенты, это не может не сказаться на нас. Если посмотреть на ситуацию на рынке в целом и на международную ситуацию, то все-таки мы проходим коронавирус с наименьшими потерями Герман Греф, глава Сбербанка

Специалисты пояснил, что организация смогла компенсировать часть потерь за счет комиссионных доходов от экосистемы. На фонде мировой пандемии коронавируса расходы Сбербанка уменьшатся на 100 млрд рублей до конца 2020 года.

В России объём наличных денег достиг рекордных показателей.

Фото: Piter.tv